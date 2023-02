Kvaratskhelia in bianconero: brividi per Spalletti, ‘tradimento’ dell’estate

Calciomercato Juventus, l’ormai pupillo azzurro Kvaratskhelia in estate, clamorosamente, potrebbe vestire bianconero. I dettagli.

Un incredibile e insolita situazione potrebbe capitare in quel di Napoli a fine stagione, nonostante la squadra di Spalletti sia la favorita per incoronarsi campione d’Italia, dall’estero si muovono già per il talento numero uno dei partenopei. Si legge, infatti, che adesso potrebbe arrivare un’offerta monstre per Kvaratskhelia.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione il destino di uno dei big del Napoli potrebbe essere la maglia “bianconera”. Ma non quella che si aspetterebbero i supporter della Juventus bensì quella del Newcastle. Stando infatti all’indiscrezione estera di ‘footballinsider247’ ci sarebbe il club inglese su di lui.

Calciomercato Juventus, Newcastle su Kvaratskhelia

Proprio il club bianconero avrebbe messo gli occhi sull’esterno partenopeo che piace tanto in Inghilterra e al club multimilionario. Per la prossima stagione la squadra bianconera vuole iscriversi ufficialmente alla corsa per il titolo e nel mirino ci sarebbero già top player di fama mondiale.

Oltre al talento partenopeo filtra un discreto interesse anche per Salah, il fuoriclasse assoluto del Liverpool che, incredibilmente, a fine stagione potrebbe salutare i reds e cambiare aria. Ma, stando all’indiscrezione, si ritiene che Kvaratskhelia sia già nei radar della squadra bianconera che sarebbe pronta ad avanzare un’offerta monstre per convincere il Napoli a cederlo, nonostante tutto. A soli 22 anni, o “Kvaradona” come lo chiamano già i tifosi napoletani, è già considerato un intoccabile nella squadra partenopea ma davanti ad offerti irrifiutabili anche De Laurentis potrebbe mettersi al tavolo delle trattative, staremo a vedere. La scorsa estate acquistato per poco, adesso, il giocatore vale già cifre impressionanti che sicuramente possono essere accessibili soltanto ad alcune dimensioni europee.