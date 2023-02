Juventus in Champions League da penalizzata: “sentenza” clamorosa

Juventus in Champions League da penalizzata: potrebbe succedere qualcosa di clamoroso da qui alla fine della stagione? La “sentenza” svela tutto

Anche ieri sera la Juventus ha vinto. E con l’affermazione sul campo dello Spezia sono 11 le vittorie in 14 giornate per la squadra di Massimiliano Allegri che, oltre a perdere sul campo del Napoli capolista, ha pareggiato in casa contro l’Atalanta e perso, sempre all’Allianz, contro il Monza. Erano i giorni, quelli, della sentenza che vuoi o non vuoi, con un meno quindici in classifica, ha dato un colpo importante al morale dei bianconeri.

Che però dopo aver annaspato un attimo hanno ripreso la corsa e adesso si trovano a meno 9 dalla qualificazione europea, da quel sesto posto che al momento è occupato dall’Atalanta di Gasperini. Arrivarci è difficilissimo, perché ancora ci sono diverse squadre in mezzo, ma se la Juve riuscisse a mantenere questo ritmo allora forse alla fine della stagione i conti, con la squadra bianconera, le altre lo potrebbero fare. Ovviamente se gli altri filoni d’inchiesta della giustizia sportiva nati dopo quella della Procura di Torino non portino ad altre penalizzazioni o stravolgimenti in classifica. In quel caso solamente vincendo l’Europa League si potrebbe andare in Champions oppure trionfando in Coppa Italia si potrebbe viaggiare oltre i confini italiani la prossima stagione.

Juventus in Champions League, la “sentenza” di Panorama

In tutto questo a fare i conti ci ha pensato Panorama, che ha tirato due righe e ha spiegato come i bianconeri, qualora riuscissero a mantenere questo ritmo da qui alla fine della stagione (15 giornate al termine) potrebbero mettere paura a tutti. Anche a quelle squadre che adesso sono in zona Champions.

Facendo un rapido calcolo, la Juventus vincendole tutte e vedendo il ritmo che lì davanti stanno tenendo e che non è di certo quello di squadre che stanno dando tutto, potrebbe trovarsi all’ultima giornata con la possibilità di saltarne qualcuna e volare in Champions League. Sarebbe qualcosa di clamoroso.