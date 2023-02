Dalla Roma alla Juventus, Mourinho beffato due volte

Calciomercato Juventus, dal target giallorosso, adesso, potrebbero finire in bianconero. I dettagli delle potenziali operazioni.

Si è parlato a lungo di due possibili rinforzi per la Roma, giocatori che indubbiamente hanno, anche, attirato il palcoscenico mondiale. Si tratta di due profili che potrebbero arrivare in condizioni favorevoli.

Il primo, ovviamente, è un profilo in uscita proprio dalla Serie A. Il terzino è già un predestinato e piace sia alla Roma che alla Juventus. Mentre l’altro laterale è il nome che negli ultimi mesi è stato proprio oggetto di desideri, si tratta di Alejandro Grimaldo.

Calciomercato Juventus, cambio fasce e due nomi nel mirino: Grimaldo + Holm

Sulle tracce di Grimaldo ci sarebbe, oltre alla Juventus, anche la Roma dello speciale one. Giocatore dalle doti importanti che può già garantire un upgrade di fama internazionale, visto che ha già disputato importanti partire proprio con la maglia del Benfica.

per Emil Holm, terzino destro dello Spezia, si tratta di una rivelazione. Il terzino è già nel mirino delle big e già dalla prossima estate potrebbe cambiare maglia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle loro tracce dei due laterali, non ci sarebbero solo i giallorossi come anticipato poc’anzi, ma anche la Juventus che ha intenzione di cambiare le fasce per la prossima stagione, in un vero e proprio restyling. In estate dovrebbero partire sia Alex Sandro che Cuadrado: entrambi da free agent e quindi con naturale scadenza di contratto. Per il primo, il sostituto sulla lista è Carlos Augusto del Monza, mentre per il colombiano ci sono diversi nomi come quelli di Holm e Grimaldo che piacciono assai, come confermato anche dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.