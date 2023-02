Pogba-Chiesa, ora è UFFICIALE: Nantes-Juventus, i convocati di Allegri

Pogba-Chiesa, adesso è ufficiale: ecco i convocati di Allegri per la sfida di domani sera in Europa League. La scelta è definitiva

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani in Europa League contro il Nantes. Ed è ovviamente arrivata la decisione ufficiale su Pogba e Chiesa.

Niente, i due non ci saranno: né il centrocampista francese – che negli ultimi giorni ha lavorato in gruppo – e nemmeno l’attaccante italiano partiranno alla volta della Francia dove domani sera, la formazione bianconera, si gioca una fetta assai importante della propria stagione. Niente da fare quindi, al momento nessuno dei due è pronto. Ma se per Pogba già si sapeva, perché nel mirino, realmente, c’è il derby di martedì prossimo contro il Torino, per Chiesa sembrava che le cose potessero andare in maniera diversa. Invece anche lui non è stato inserito nella lista che Allegri ha diramato pochi istanti fa.

Pogba-Chiesa, Allegri non li convoca

Insomma, niente da fare. Allegri non li ha inseriti in lista. C’è invece Cuadrado, che ha smaltito i postumi influenzali. Davanti ci sono anche Vlahovic e Di Maria, con il Fideo che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo la panchina iniziale con lo Spezia.

Questa che vedete sotto infine è la lista completa diramata dal tecnico della Juventus che parlerà in conferenza stampa questa sera alle 19:15. Potrete seguire insieme a noi di Juvelive.it la diretta live.