Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: è balzato in cima

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: l’attaccante bianconero è balzato in cima alla lista dei desideri di un club in grave difficoltà

Dusan Vlahovic è sicuramente l’elemento bianconero che potrebbe aere più mercato nel corso della prossima estate. Giovane, con qualità importanti, un bomber che può ancora crescere sotto diversi aspetti. Insomma, uno dei migliori in circolazione.

Sappiamo benissimo che la Juventus lo vorrebbe trattenere anche se, davanti a delle offerte importanti, potrebbe succedere di tutto. Davanti a 100 milioni di euro la dirigenza bianconera, così come tutte le altre, tentennerebbero. E un’offerta del genere, secondo quelle che sono le indicazioni che arrivano dall’Inghilterra e precisamente da FootballInsider, potrebbe arrivare proprio dalla Premier League, da parte di un club che si trova in evidenti difficoltà e che nello scorso mese di gennaio è riuscito a mettere a segno solamente una rete.

Calciomercato Juventus, Vlahovic in cima alla lista del Chelsea

I più attenti hanno capito che parliamo del Chelsea di Potter, anche se, non avendo probabilmente la possibilità di giocare la Champions League la prossima stagione, a meno che non la vincano quest’anno, sarà difficile per loro riuscire a fare colpo su Vlahovic che la massima competizione europea la vorrebbe giocare.

Certo, c’è da dire che come abbiamo capito molto spesso, alla fine sono sempre i soldi a fare la differenza e i soldi la potrebbero fare anche in questo caso, non solo per la Juventus, ma anche per il giocatore che si potrebbe ritrovare tra le mani un’offerta clamorosa anche sotto questo punto di vista. Insomma, il futuro è decisamente tutto da scrivere e la Juventus dovrà cercare di respingere al mittente tutte le offerte che di certo arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Un compito veramente difficile, se non impossibile.