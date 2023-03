Allegri rivolta la Juventus come un calzino: innesto alla Platini

Juventus, col rientro di Pogba Allegri pronto a cambiare volto alla sua squadra. Ecco come si potrebbero evolvere i bianconeri per il finale di stagione

Finalmente Pogba. Al debutto. Nel derby. Vinto. Forse meglio, viste soprattutto le parole di Allegri datate poche settimane fa, non ci si poteva aspettare di meglio. Il francese, alla prima in stagione, deve sì recuperare la migliore condizione fisica e su questo non si può discutere, ma è evidente che da adesso in poi il tecnico bianconero potrebbe mettere in campo quella Juve che era stata pensata in estate.

Serve tempo sì, forse un mesetto, forse qualcosa in meno, ma nella parte calda della stagione, quell decisiva, avere Pogba permette al livornese di pensare ad un cambiamento tattico secondo la Gazzetta dello Sport. Magari si potrebbe pure abbandonare la difesa a tre e giocare con una mediana per tre quarti francese con Rabiot e con Locatelli davanti alla difesa. A gestire le operazioni ci sarebbe dovuto essere Paredes, ma non ha mai convinto e allora per lui possibilità non ce ne saranno, per ora.

Juventus, Pogba come Platini dietro la punta

E poi ci potrebbe anche essere un’altra soluzione, quella di un Allegri voglioso di passare al 4-2-3-1, con Vlahovic unico riferimento offensivo, e con un terzetto dietro l’attaccante serbo composto da Di Maria, Pogba e Chiesa. Mica male.

Sì, perché l’idea sarebbe quella di schierare il Polpo proprio a ridosso dell’attaccante, sulla trequarti, per dargli la possibilità di sfruttare al massimo la sua forza fisica e le sue qualità tecniche e balistiche, insomma, un po’ più vicino alla porta avversaria per cercare la giocata vincente negli ultimi metri. Un’idea, una bella idea che potrebbe stravolgere la Vecchia Signora. Intanto, principalmente, l’obiettivo principale è quello di ritrovare la migliore condizione fisica. Poi il resto verrà da sé…