Dal Liverpool alla Juventus: Allegri saluta il suo fedelissimo

Calciomercato Juventus, in estate il Liverpool potrebbe piazzare l’affondo per il centrocampista bianconero. Allegri saluta il suo fedelissimo

Ci sono squadra in Europa che non stanno rendendo per quanto si pensasse. E una di queste è Liverpool di Klopp, ormai quasi fuori dalla Champions League, lontanissimo anche dai primi quattro posti in Premier League, e che sicuramente deve rifondare.

Non solo Pau Torres, insomma, elemento che anche la Juve aveva messo nel mirino lo scorso anno prima di prendere Bremer, ma anche un altro elemento, questa volta bianconero, sarebbe entrato nel mirino dei Reds per la prossima estate. Un fedelissimo di Massimiliano Allegri, uno di quelli che il tecnico livornese ha voluto a tutti i costi sin dal momento in cui ha ripreso le redini della Continassa. Un elemento che in questa stagione a suon di buone prestazioni ha fatto sedere in panchina un campione del Mondo come Paredes, destinato, quest’ultimo, al ritorno al Psg. Sì, stiamo parlando di Manuel Locatelli.

Calciomercato Juventus, il Liverpool su Locatelli

Secondo quelle che sono le informazioni riportate da calciomercatoweb.it, la società di Premier League, che rispedirà indietro Arthur, non pervenuto, potrebbe affondare il colpo sul centrocampista bianconero preso dal Sassuolo.

Un’offerta da 35 milioni di euro potrebbe arrivare dalla Premier League e sicuramente questa potrebbe mettere in difficoltà i bianconeri, soprattutto se dalle aule dei tribunali non dovessero arrivare delle notizie positive. Insomma occhio all’assalto che costringerebbe la Juventus, in caso la società accettasse l’offerta dei Reds, a trovare due uomini per il centrocampo. Perché Paredes, come detto, saluterà. E su questo, di dubbi, non ce ne stanno proprio.