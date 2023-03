Calciomercato Juventus, Ancelotti come Zidane: bomba Tuchel

Calciomercato Juventus, Ancelotti come Zidane: se non vinci vieni buttato fuori. E la bomba in questo momento è Tuchel

Allegri sì o Allegri no? Non si sa ancora come finirà la stagione e non si sa ancora quale sarà il futuro del tecnico livornese che siede sulla panchina della Juventus. Una panchina che lo scorso autunno, dopo un avvio choc e dopo l’eliminazione dalla Champions League è stata assai in bilico. E che adesso lo è di meno. Ma può davvero succedere di tutto.

Nel corso di questo tempo si è anche parlato di chi potrebbe prendere il posto di Allegri qualora la Juventus decidesse di esonerare il tecnico oppure chissà, magari trovare un accordo per una risoluzione consensuale di un contratto bello alto e ancora lungo nel tempo. E di nomi ne sono girati tanti, da Conte a Pochettino, passando per Tuchel e finendo con Zidane. Bene, focalizzandoci su questi ultimi due, quello che fa Don Balon è un resoconto di quello che potrebbe succedere dentro il Real Madrid nelle prossime settimane. Con Ancelotti in bilico, che si potrebbe salvare solamente vincendo la Champions, e con Florentino Perez che si starebbe guardando intorno.

Calciomercato Juventus, Tuchel per il Madrid

E avrebbe messo nel mirino principalmente Tuchel, si spiega, esonerato dal Chelsea e che ha avuto comunque modo di lavorare con diversi grandi giocatori. Quindi riuscirebbe, o almeno sperano così da quelle parti, a tenere a bada il gruppo madrileno.

Ma il tedesco non è l’unico, si parla, inoltre, di un possibile ritorno in sella di Zidane a piedi proprio da quando ha lasciato il Real Madrid e che aspettava una chiamata da parte della nazionale francese che non è mai arrivata. Quel Zidane che come sappiamo la Juve ha messo nel proprio radar per la prossima stagione qualora si decidesse di dare uno scossone alla panchina. Ma non sarà facile.