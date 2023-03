Esce dal campo zoppicando: a serio rischio per la Juventus

Esce dal campo zoppicando: il giocatore è a serio rischio per la prossima sfida di campionato, quella contro la Juventus

La Juve deve ripartire. Principalmente da giovedì, quando allo Stadium arriverà il Friburgo. E poi ovviamente anche in campionato visto che, nonostante la sconfitta di ieri sul campo della Roma, la zona Europa, passando attraverso la Serie A, rimane comunque possibile. E per questo serve vincere, sempre, a partire dalla prossima sfida, in programma sempre in casa, contro la squadra ultima in classifica, la Sampdoria di Stankovic.

Un impegno che sulla carta non dovrebbe essere così difficile da affrontare, anche se i liguri qualche settimana fa hanno fermato l’Inter di Inzaghi. Una squadra che alterna delle prestazioni importanti a situazione davvero ridicole per la massima serie. E la classifica parla chiaro.

Juventus-Sampdoria, Rincon in dubbio

La Sampdoria non vuole comunque mollare anche se la salvezza appare una chimera anche per quelli che sono i problemi societari dei blucerchiati che devono capire come si evolverà la situazione futura. In ogni caso, Stankovic, potrebbe avere qualche problema di formazione, visto che si attendono delle novità sul fronte Rincon, uscito nella giornata di ieri zoppicando per un colpo alla gamba.

In casa blucerchiata si spera possa essere solamente una botta. Ma delle valutazioni verranno fatte tra oggi e domani con degli esami strumentali. Da lì si capire se il centrocampista è recuperabile oppure dovrà alzare bandiera bianca. Ovvio comunque che la Juventus debba pensare alle sue cose e non a quello che succede dentro l’ultima in classifica. Certo, qualche problema in meno potrebbe essere utile per Allegri, visto che la domenica successiva, dopo la sfida appunto contro la Samp, c’è l’Inter in trasferta. Dosare le energie sarebbe la cosa ideale.