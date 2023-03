Camera iperbarica e corsa contro il tempo: il big rientra per Inter-Juventus

Juventus, anche la camera iperbarica nel programma di recupero. Corsa contro il tempo per riaverlo in campo per la gara contro l’Inter

Tutto per riaverlo in campo contro l’Inter, anche perché la sconfitta contro la Roma ha dato un ulteriore messaggio ad Allegri. Di Moise Kean, purtroppo, non ci si può fidare più di tanto. Ed ecco perché la società bianconera sta facendo di tutto per riavere a disposizione Milik per il big match di San Siro.

Stando a quanto detto da Allegri nel corso dell’ultima conferenza stampa prima appunto della sfida contro la Roma, le possibilità dovrebbero essere pari allo zero. Ma quanto raccontato questa mattina da TuttoSport svela che i piani bianconeri sono altri. Anche la camera iperbarica per cercare di rimettere in sesto il centravanti polacco preso in prestito dal Marsiglia e che la Juventus potrebbe riscattare con 7 milioni di euro. Un affare per quello che Milik è riuscito a fare nel corso della stagione.

Juventus, si spera nel miracolo

Serve comunque un miracolo per quello che è stato l’infortunio di Milik e per quelli che sono i tempi di recupero. Ma a volta i miracoli si avverano soprattutto quando a disposizione ci sono delle nuove tecnologie che aiutano in quello che è un percorso di recupero importante.

Saranno giorni intensi quindi per l’ex Napoli che adesso veste il bianconero e che sin dal giorno del suo debutto ha dimostrato di meritarla la maglia che ha addosso. Una maglia pesante ma che sulle spalle del polacco non pesa più di tanto. Lui ha esperienza e qualità. Cose che servirebbero eccome ad Allegri per affrontare al meglio la sfida più attesa dell’anno non solo dentro i bianconeri ma anche dall’altra parte, sponda nerazzurra.