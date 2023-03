La Juventus saccheggia il Napoli: il colpo in canna è scintillante

Continuano ad essere molte le voci e i rumors che riguardano il prossimo calciomercato della Juventus, che vuole mantenere il suo dna vincente.

Siamo in una fase decisiva della stagione, nella quale la formazione di Allegri sta lottando su tre fronti per cercare di raggiungere i propri obiettivi. Agguantare il quarto posto in classifica e vincere almeno una tra Coppa Italia ed Europa League sembrano missioni difficili ma non impossibili.

Si deve però iniziare a pensare anche ai colpi da mettere a segno in vista della prossima stagione. Juventus che per forza di cose dovrà cambiare diversi giocatori, che dovranno essere sostituiti con elementi di uguale o maggiore spessore tecnico. I dirigenti avranno già senz’altro e obiettivi da raggiungere, ma la concorrenza è sempre spietata. Per questo motivo bisognerà pianificare in ogni dettaglio i colpi da mettere a segno, facendo investimenti mirati sui giovani o pescando dai parametri zero, come avvenuto negli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, Meret l’erede di Szczesny?

Pensando al ringiovanimento della rosa, la Juve deve iniziare a pensare anche al portiere che in futuro prenderà il posto di Szczesny. Oggi intoccabile della squadra, ma comunque non giovanissimo. L’impressione è che per i prossimi anni il club è pronto a puntare su un portiere italiano.

Tra i nomi che sono stati fatti c’è anche quello di Alex Meret del Napoli. L’estremo difensore della formazione di Spalletti piace molto, ma difficilmente i partenopei si priveranno di lui. Ad ogni modo è una possibilità da non sottovalutare. Tra le altre opzioni della Juventus per la porta ci sono poi altri giovani portieri in rampa di lancio. Si tratta di Carnesecchi (oggi in prestito alla Cremonese) e Vicario, portiere dell’Empoli. Entrambi sono valutati attorno ai 20 milioni di euro.