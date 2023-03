Voti Juventus-Friburgo: Di Maria incanta, Vlahovic a chi l’ha visto

Voti Juventus-Friburgo, Di Maria incanta e segna anche di testa. Vlahovic un fantasma, bocciato e sostituito

La Juve ha vinto contro il Friburgo. Ma non è riuscita a mettere un’ipoteca al passaggio del turno. Alla squadra di Allegri basta la rete di Di Maria, di testa, per riuscire ad avere la meglio sulla squadra tedesca che quasi mai si è resa pericolosa dalle parti di Szczesny. Solamente una volta, il Friburgo è arrivato con pericolo nell’area di rigore bianconera, ma il gol messo a segno da Holer era viziato da un fallo di mano.

Bene, ma non tanto, perché preoccupano senza dubbio non solo le condizioni di Chiesa, ma anche quelle del Fideo è uscito stremato e non senza qualche acciacco muscolare. Verrà rivalutato domani. Insomma, una Juve vincente e incerottata, che dovrà dare tutto giovedì prossimo per passare il turno. Se l’argentino, comunque, è stato decisivo, la bocciatura più pesante è quella per Vlahovic. Sostiuito nel secondo tempo.

Voti Juventus-Friburgo, anche Miretti bocciato

Tra i bocciati di Allegri c’è anche Miretti, che dopo un primo tempo sicuramente al di sotto delle aspettative è stato sostituito all’intervallo con Fagioli che ha decisamente fatto meglio del compagno di reparto. Una Juve che vince ma che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa in più sotto porta. Andare in Germania con un risultato più rotondo avrebbe di certo fatto molto comodo.

Ecco, comunque, le nostre pagelle.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6,5, Bremer 6, Alex Sandro sv (24′ Bonucci 6); Cuadrado 6,5, Miretti 5,5 (46′ Fagioli 7), Locatelli 6,5, Rabiot 6,5, Kostic 7 (78′ Kean sv); Di Maria 7,5, Vlahovic 5 (66′ Chiesa 6).