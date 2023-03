Juventus, si è fatto male nella sfida di ieri contro il Friburgo. Oggi è arrivato l’esito degli esami strumentali.

Ieri sera un brutto episodio per il pupillo bianconero Federico Chiesa, il numero 7 bianconero ha avuto un problema al ginocchio sinistro durante un azione di gioco, prima uscito dal campo e poi rientro praticamente stando fermo, oggi, l’esterno italiano ha fatto gli esami strumentali che hanno stabilito l’esito dell’infortunio.

C’era apprensione in casa Juventus per conoscere l’entità dell’infortunio. Pur restando in campo, dando il suo contributo negli ultimi minuti del match con il Friburgo, Chiesa era apparso assolutamente insofferente. Linguaggio del corpo che chiaramente aveva fatto scattare l’allarme considerando anche i recenti problemi fisici patiti dall’ex esterno della Fiorentina.

Chiesa, ufficiale l’esito dell’infortunio: escluse lesioni

Un altro brutto colpo ieri sera per Allegri, che subito ha visto uscire uno dei suoi talenti preoccupato per le sue condizione. Stamane il ragazzo ha svolto gli esami strumentali per stabilire l’esito dell’infortunio ed a livello ufficiale non sono state diagnosticate lesioni. Per Chiesa solo un grande spavento: qualche giorno di riposo e poi tornerà a disposizione.

Il rientro di Chiesa sarà essenziale nelle prossime sfide. Un vero tour de force da qui in avanti. Già in questa settimana i bianconeri affrontano ben due sfide e poi l’Inter in Coppa Italia a San Siro. Un vero e proprio obiettivo dichiarato insieme all’Europa League. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto Federico Chiesa…