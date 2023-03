Juventus, la decisione è arrivata: “Rescissione con Pogba”

Ci si sta avvicinando al fischio d’inizio della partita che questa sera vedrà la Juventus affrontare la pericolante Sampdoria.

Una sfida che i bianconeri devono assolutamente portare a casa per alimentare la propria classifica. Al momento il quarto posto è molto lontano per la formazione di Allegri, chiamata comunque a dare il massimo e ottenere più punti possibili. Non bisogna infatti dimenticare che c’è in bilico l’esito del ricorso.

La Juventus infatti lo ha presentato in merito alla penalizzazione di 15 punti avuta per il “caso plusvalenze” e ora spera in un esito positivo che la proietterebbe tra le primissime. Giusto dietro il Napoli capolista. Tornando alla partita odierna, Allegri deve rinunciare a diversi elementi, come ad esempio Di Maria e Chiesa. Non rischiati nell’ottica delle prossime gare decisive in ambito europeo. Ma proprio in extremis è arrivata un’altra defezione che sta facendo parlare tanto.

Juventus, tifosi delusi: chiedono la rescissione con il francese

Nella lista dei convocati di Allegri in fatti per la sfida di questa sera non c’è Paul Pogba. Che ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura e che dunque nemmeno questa volta sarà utile alla causa. Assenza che ha scatenato molti commenti sui social.

Credo che sia giunto il momento di farla finita, guardarci negli occhi, essere seri e sinceri.. ❌RESCISSIONE @paulpogba @juventusfc — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) March 12, 2023

Che flop mamma mia — Francesco Ricci (@iamnandissimo) March 12, 2023

Lo devono cacciare — Salvo diTorrisi (@salvotorrisi94) March 12, 2023

Sarebbe il caso di rescindere, la misura è colma. Indisponente è dir poco. — Matteo Lorenzi (@93_lorenz) March 12, 2023

Fosse serio si ritirerebbe restituendo anche lo stipendio di quest’anno — Fabio Grandi (@fablulo) March 12, 2023

Visto che in questa stagione Pogba si è visto davvero con il contagocce, in tanti chiedono che si trovi un accordo per la rescissione del suo contratto. Di sicuro ci si aspettava di più dal transalpino, che ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che, di fatto, lo stanno tenendo fuori dall’inizio della stagione.