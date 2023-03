Doppio KO, tegola pesantissima: a rischio per Inter-Juventus

By

Doppio ko, la tegola potrebbe essere pesantissima. Entrambi sono a rischio per il big match di domenica contro la Juventus

Se la Juventus sarà impegnata solamente domani sera contro il Friburgo in trasferta, ieri invece ha già giocato l’Inter che pareggiando 0-0 contro il Porto è ai quarti di finale di Champions League.

La squadra di Inzaghi ha fatto una buona partita sotto l’aspetto difensivo e avrà due giorni in più di tempo soprattutto, che poi è quello che interessa a noi, per recuperare dalle fatiche in viste del big match di domenica sera contro la squadra di Allegri. Saranno da valutare inoltre le condizioni di due elementi che ieri sera nel finale sono usciti dal campo malconci.

Doppio ko, le condizioni di Darmian e Bastoni

Ieri nel finale come detto Darmian e Bastoni hanno alzato bandiera bianca. Il primo per crampi, il secondo invece si toccava la coscia sinistra e nemmeno ha provato a rimanere in campo: si è accasciato dentro l’area di rigore ed è stato immediatamente sostituito.

Il primo domenica sera potrebbe anche esserci, mentre per Bastoni rimangono diversi dubbi che possa riuscire a scendere in campo. E dietro l’Inter non se la passa benissimo visto che anche se Skriniar è stato recuperato è molto indietro nella condizione fisica.