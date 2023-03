Argentina-Juventus, festa Di Maria: accordo sbloccato

Calciomercato Juventus, adesso l’accordo potrebbe presto sbloccarsi. Il motivo sarebbe legato da un importante obiettivo personale.

Adesso Angel Di Maria potrebbe avere un obiettivo personale davvero importante che sbloccherebbe, di conseguenza, l’operazione con la Juventus. L’entusiasmo starebbe già alle stelle per il ritorno in campo dell’Argentina dopo il Mondiale, in un’amichevole contro il Panama che ha fatto registrare il sold out al Monumental d Buenos Aires e il Fideo sarà tra i presenti della gara.

Come detto poc’anzi, dunque, il motivo del ritorno dell’Argentina con il Fideo tra i protagonisti potrebbe sancire anche un obiettivo personale dell’esterno argentino, giocare ancora la prossima Copa America da protagonista e ciò potrebbe coincidere, ovviamente, con la sua presenza in bianconero.

Di Maria obiettivo dichiarato: vuole giocare la prossima Copa America e può rinnovare con la Juventus

Dopo aver trionfato al Mondiale da autentico protagonista, il Fideo, vuole partecipare anche alla prossima Copa America: un obiettivo personale dichiarato. Ciò potrebbe giovare, ovviamente, anche alla Juventus. Come riportato anche da ‘La Stampa’, questa volontà di Di Maria potrebbe spingerlo a posticipare il suo ritorno al Rosario Central come invece si poteva ipotizzare prima, e ciò potrebbe indurre l’esterno argentino ad un rinnovo con la Juventus.

Certamente ottime notizie per la Vecchia Signora che vuole consolidare le proprie certezze per la prossima stagione. Certamente il Fideo rappresenta un giocatore troppo importante che Allegri vuole avere ancora con se anche nella prossima stagione. Certamente il raggiungimento di alcuni obiettivi, come la qualificazione in Champions League possono garantire questo importante traguardo: il rinnovo per poi puntare alla possibilità di giocare in Copa America.