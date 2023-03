“Può andare solo alla Juventus”: strada spianata per Donnarumma

Sono giorni di riposo per parte dei giocatori di una Juventus che sta continuando nella sua scalata in classifica.

La vittoria ottenuta sul campo dell’Inter ha certificato ancora una volta un buon momento di forma che sta vivendo la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che si sta avvicinando a quel quarto posto che rappresenta l’obiettivo minimo da raggiungere.

Ora arriva la sosta per gli impegni delle rispettive nazionali e molti elementi della rosa della Juventus saranno impegnati in giro per il mondo per rappresentare la propria bandiera. In questi giorni si parlerà dunque a parlare molto di calciomercato, considerato che il club deve muoversi con largo anticipo riguardo gli obiettivi che si è prefissato in vista della prossima stagione. In estate infatti i bianconeri sembrano destinati a cambiare diverse pedine. Si punterà sempre di più sulla linea verde anche per cercare di non appesantire troppo il bilancio.

Juventus, Mirabelli: “Tifo per un ritorno di Donnarumma in Italia”

La Juve deve iniziare a pensare anche all’erede di Szczesny, oggi titolarissimo della squadra di Allegri ma comunque già oltre i trenta. Si è parlato dell’interesse dei bianconeri nei confronti di giovani estremi difensori come Vicario o Carnesecchi.

Attenzione però alle possibili occasioni che potrebbero presentarsi strada facendo. Ad esempio Donnarumma non sembra più un intoccabile al Psg. L’estremo difensore dunque potrebbe cambiare aria in futuro. Il direttore sportivo ex Milan Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Calciomercato.it ha ipotizzato un suo possibile ritorno in serie A: “A Gigio sono molto legato perché prima di tutto è un bravissimo ragazzo, oltre ad essere uno dei tre migliori portieri al mondo. Faccio il tifo affinché possa tornare in Italia. Dove? Direi che può andare solo alla Juve, come avrebbe dovuto fare due anni fa“.