Calciomercato Juventus, Morata back: ribaltone immediato

La Juventus riaccarezza l’ipotesi Alvaro Morata: ecco il ribaltone sull’attaccante spagnolo

Nelle ultime settimane è tornato in maniera preponderante il nome di Alvaro Morata come possibile ennesimo ritorno di fiamma con la Juventus.

L’attaccante spagnolo ha lasciato Torino in estate, facendo ritorno all’Atletico Madrid, club che ne detiene il cartellino. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, sia con l’Atletico che al Mondiale con la Spagna, sta avendo un momento di leggero calo e il Cholo Simeone non lo sta più impiegando con la stessa continuità. Fin ora ha collezionato 12 gol in stagione, di cui 10 in Liga e 2 in Coppa del Re. Un discreto bottino ma certamente non eccezionale viste le qualità del giocatore. Il suo contratto con i ‘Colchoneros’ scadrà a giugno 2024 e la sua permanenza a Madrid è un grande punto interrogativo in questo momento. Da una parte l’Atletico lo terrebbe, non avendo una vera prima punta di riferimento, dall’altra Simeone non ha mai avuto un debole particolare per lui e accetterebbe di sacrificarlo per arrivare a un big di reparto, magari lo stesso Dusan Vlahovic.

Juventus, ribaltone Morata: “Non c’è nulla”

La Juventus sta valutando l’ennesimo ritorno di Alvaro Morata in vista della prossima stagione. I bianconeri devono fare i conti con le tante richieste per Dusan Vlahovic, in particolare dalla Premier League e vogliono farsi trovare pronti in caso di addio da parte del serbo.

La società bianconera deve anche valutare la situazione del riscatto di Arkadiusz Milik e aspettare quale sarà la scelta di Angel Di Maria che potrebbe decidere di tornare in Argentina o magari di rinnovare per un’altra stagione. Tante situazioni ancora aperte che in questo momento non danno certezze alla Juventus su quale strategia attuare in ottica attaccanti. In merito alla questione Morata è intervenuto il giornalista Mirko Di Natale che ha lanciato un tweet che ribalta un pò gli scenari di qualche settimana fa: “Al momento non risulta niente sul possibile ritorno di Morata alla Juventus. Più facile in un altro club italiano. C’è già qualche squadra interessata. Se ne parlerà”. Ci sarebbero, quindi, altre squadre italiane sulle tracce del centravanti ex Chelsea e Real Madrid e in estate potrebbe partite una vera e propria asta per riportarlo in Serie A. Morata è molto legato all’Italia e tornerebbe volentieri ma molto dipenderà anche dalle richieste economiche dell’Atletico Madrid.