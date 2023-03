Dalla Juventus alla Roma: blitz di Mou, affare alla Dybala

Calciomercato Juventus, in scadenza di contratto il giocatore potrebbe finire nelle Capitale in un operazione alla Dybala: i dettagli.

In casa bianconera si fa il punto sul mercato. Diversi giocatori, infatti, finiranno sul mercato. Alcuni in scadenza e altri direttamente pronti ad uscire con offerte importanti.

Come si legge dall’indiscrezione, infatti, un giocatore su tutti potrebbe seguire Dybala con un operazione simile proprio nella fattura. Si tratta di un autentico veterano bianconero che andrà in scadenza e, quasi sicuramente, non verrà riscattato. Il classe 1988 Juan Cuadrado potrebbe rimanere in Serie A e proprio la Roma dello special one osserva con attenzione gli sviluppi della potenziale trattativa.

Calciomercato Juventus, Cuadrado alla Roma da free agent: raggiunge Dybala

L’estero colombiano, in foto proprio in un azione di gioco contro la Roma, potrebbe finire nella Capitale nella prossima stagione raggiungendo l’amico ed ex compagno Paulo Dybala. La carriera da professionista del Panita potrebbe terminare proprio in Serie A con un’ultima squadra di prestigio che lo seguirebbe con molta attenzione.

Come, infatti, scrivono proprio dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, nel futuro di Cuadrado potrebbe esserci la Roma di Mourinho. Un futuro che verrà deciso dal giocatore stesso già nei prossimi mesi visto che il suo contratto andrà in scadenza proprio in estate e quasi certamente non verrà rinnovato per fare spazio ai giovani già presenti nella rosa di Allegri. Un verdetto che potrebbe arrivare molto presto e che come priorità proprio la squadra romana. Staremo a vedere, non ci resta che attendere i potenziali sviluppi.