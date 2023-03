Penalizzazione record, retrocessione (quasi) matematica: club in rivolta

La presa di posizione da parte dell’UEFA rischia di sparigliare nuovamente le carte e rimescolare equilibri e gerarchie. Cosa sta succedendo.

La pausa per le Nazionali, tra le tante cose, offre anche la possibilità agli addetti ai lavori di cominciare a fiutare i possibili affari per il nuovo anno. Nella sessione invernale di calciomercato non da molto conclusa è stata la Premier League a calamitare la maggior parte delle trattative, diventando epicentro degli affari più costosi conclusi nel “Vecchio Continente”.

Non tutti i club d’Oltremanica, però, navigano in ottime acque. I controlli dell’UEFA hanno infatti messo sotto stretta sorveglianza l’Everton per la presunta violazione del Fair Play Finanziario. Stando a quanto filtra dall’Inghilterra, nel caso in cui venisse accertata la non compatibilità del bilancio ufficializzato dai Toffees per la stagione 2021/2022 con il settlement agreement “reale”, il club di Liverpool rischierebbe una maxi penalizzazione. Sebbene l’Everton abbia provveduto a replicare immediatamente alla notizia relativa all’avvio delle indagini da parte dell’UEFA, non sono esclusi importanti colpi di scena nel corso delle prossime ore.

Violazione del Fair Play Finanziario, Premier League in subbuglio: maxi richiesta

Un eventuale provvedimento da parte dell’UEFA chiaramente si ripercuoterebbe in maniera tangibile sulla classifica. Questo è il motivo principale per il quale – stando a quanto riferito dal Daily Mail – la Premier League starebbe affrontando richieste urgenti da parte di top club in merito alla decisione di accusare l’virton di aver violato le regole di spesa sul mercato. E pensare che i vertici della Premier League avevano riferito dai club, nel corso di un assemblea degli azionisti lo scorso marzo, che non trapelavano particolari preoccupazioni in merito alla situazione finanziare della compagine di Goodison Park.

Ad essere contestata non è l’apertura dell’indagine contro l’Everton, ma le tempistiche con le quali essa si sta materializzando che chiaramente avrà un impatto importante per la lotta per la retrocessione. Le frizioni tra il club di Liverpool e i vertici della Premier hanno raggiunto temperature altissime. Del resto Burnley e Leeds avevano già minacciato un’azione legale contro la Premier per la mancata ammenda all’indirizzo dell’Everton, avanzando anche una maxi richiesta in termini economici. La partita, insomma, è ancora tutta da giocare e potrebbe regalare risvolti clamorosi. Staremo a vedere cosa succederà.