Il tecnico ‘strizza’ l’occhio alla Juve: “Club più forte al mondo”

Arrivano le dichiarazioni da parte dell’allenatore che parla soprattutto di Juventus. Ecco cosa ha detto.

La Juventus è pronta a cambiare allenatore per la prossima stagione? Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro in panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non è il preferito da parte dei tifosi che, continuamente, criticano sui social il tecnico. C’è una fazione, infatti, che vorrebbe un cambio a fine stagione. La società non si è ancora esposta anche se pubblicamente ha più volte ribadito la fiducia nei confronti di Allegri, che ha un lungo contratto con la società bianconera. Intanto arrivano, a sorpresa, le dichiarazioni da parte del tecnico che sta conducendo una stagione importante con il suo club: l’allenatore strizza gli occhi alla Juventus nel corso di una lunga intervista.

In base a come andrà a finire la stagione la Juventus valuterà il futuro di Massimiliano Allegri anche se ad oggi è assai improbabile l’ipotesi di un addio. Intanto c’è un allenatore che è pronto a subentrare e ad arrivare in bianconero.

Nel corso di un’intervista a l’Equipe, il tecnico ha elogiato il lavoro dei bianconeri. Ecco cosa ha detto.

Ultime Juventus: arriva un nuovo allenatore al posto di Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri in casa Juventus continua a tenere banco. Si attenderà la fine di questa stagione per fare un punto della situazione, con i bianconeri che attualmente sono ancora impegnati in Coppa Italia ed Europa League.

Intanto per il futuro si aprono degli scenari nuovi. Dopo le dichiarazioni da parte del tecnico, i tifosi sui social si sono scatenati. E c’è chi vorrebbe subito un ritorno alla Juventus dell’ex assistente di Pirlo che, questa volta, potrebbe ricoprire il ruolo di primo allenatore.

E’ Igor Tudor il profilo che la Juventus sta valutando per il futuro. L’allenatore sta facendo un’ottima stagione al Marsiglia. Nel corso di un’intervista a l’Equipe ha speso parole d’elogio nei confronti del club bianconero.

“Posso dire che ho avuto la possibilità di stare nel club più forte al mondo che è la Juventus. Vi posso dire perché vincono, lavorano e scelgono le persone giuste al posto giusto. Sanno fare bene tutto e danno massima libertà ai propri dirigenti/allenatori”.

Il nome dell’ex difensore è uscito fuori negli ultimi giorni. In passato Tudor è già stato alla Juventus, ricoprendo l’incarico di assistente di Andrea Pirlo. Questa volta, per il futuro il suo auspicio è quello di ritornare in bianconero nel ruolo di primo allenatore.