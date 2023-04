Juventus-Verona, UFFICIALE: sorpresa in attacco, i convocati di Allegri

Juventus-Verona, sono usciti ora i convocati ufficiali della gara casalinga. Un grande ritorno per Allegri in fase offensiva.

Juventus-Verona, grande fomento per la partita di questa sera. I ragazzi vogliono ottenere i tre punti ma non sarà semplice. Come ha detto lo stesso allenatore bianconeri, ieri, in conferenza stampa, bisognerà dosare al massimo le forze in questo autentico ‘tour de force’ di questo mese.

Le partite come questa sono le più insidiose e assolutamente da non sottovalutare. Pertanto i ragazzi dovranno avere la massima concentrazione e non perdere lucidità in questo momento assolutamente cruciale della stagione. Allegri per la partita di stasera rivedrà una sorpresa in attacco. Il bomber è finalmente pronto per ritornare in campo. Andiamo a scoprire, quindi, tutti i convocati della gara.

Allegri gongola: Milik ritorna tra i convocati contro il Verona

Come annunciato ufficialmente dai canali social del club bianconero, l’attaccante è ritornato a disposizione e ci sarà nella sfida contro il Verona. Andiamo, di seguito, a scoprire chi saranno tutti i giocatori questa sera all’Allianz Stadium di Torino, sfida prevista per le ore 20.45.

In porta: Szczesny, Perin e Pinsoglio.

Difesa: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti e Rugani.

Centrocampo: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Fagioli e Barrenechea.

Attacco: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé e Illing-Junior

Tra gli assenti di prestigio non ci sarà Bonucci ma c’è anche la buona notizia, come citato poc’anzi, del ritrovato Milik. Ancora un mistero se partirà dal primo minuto o no. Certamente Allegri dovrà centellinare le forze in previsione degli altri match cruciali di questo mese, manca, infatti, poco per la sfida contro l’Inter valida per la Coppa Italia. Ma adesso i ragazzi sono comunque concentrati sulla sfida di questa sera che dovrà essere disputata al massimo delle forze per continuare a credere nel sogno europeo.