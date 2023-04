Addio dopo sette anni, è tutto vero: la Juventus vede le stelle

I tifosi della Juventus vivono con particolare ansia questo finale di stagione che attende la squadra bianconera, impegnata su più fronti.

I ragazzi allenati da Massimiliano Allegri infatti stanno cercando sul campo di ottenere grandi traguardi. L’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere almeno un trionfo tra Europa League e Coppa Italia ma anche quello di approdare almeno al quarto posto di campionato.

Missione che, se compiuta, consentirebbe alla Juventus di ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League. Con esso anche degli importanti introiti economici da poter reinvestire in chiave calciomercato. Non bisogna dimenticare infatti che la squadra bianconera dovrà effettuare degli investimenti mirati nel corso della prossima estate. Serviranno innesti in tutti i reparti per sostituire quei calciatori che sono destinati a lasciare Torino al termine della stagione attualmente in corso. La società guarda come al solito con attenzione la lista dei futuri parametri zero.

Juventus, Grimaldo ha deciso il suo futuro

Come accade ormai ogni estate da qualche anno a questa parte ci sono delle occasioni golose delle quali approfittare. La Juventus ha la necessità di rinnovare il suo pacchetto arretrato anche per quanto riguarda gli esterni difensivi. Cuadrado e Alex Sandro non sono più giovanissimi e specie la permanenza del colombiano pare essere molto complicata.

❗️Grimaldo já decidiu que não vai renovar pelo @SLBenfica e que vai abandonar o clube da luz a custo zero. Lateral esquerdo ainda não informou Rui Costa da decisão. ⏳ pic.twitter.com/K39rxeuZmw — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) April 4, 2023

Per il binario mancino un nome caldo continua a rimanere quello di Grimaldo, laterale del Benfica. Per il quale sembrano esserci novità a riguardo, come ha riportato il giornalista Pedro Sepulveda su Twitter. “Grimaldo ha già deciso che non rinnoverà per il Benfica e che lascerà il club a costo zero. Il terzino sinistro deve ancora informare Rui Costa della decisione” ha scritto. La Juventus saprà anticipare la concorrenza?