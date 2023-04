Juventus e Inter beffate da Conte: doppio colpo per la nuova squadra

Juventus e Inter rischiano la beffa da parte dell’ex allenatore Antonio Conte: il punto sull’allenatore salentino

Da quando Antonio Conte è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Tottenham, il suo nome è tornato al centro delle chiacchiere di mercato.

In tanti ipotizzano su quale possa essere la sua prossima destinazione. C’è chi suppone anche un anno di pausa per recuperare dai problemi di salute degli ultimi mesi. Quasi sicuramente, però, se dovesse approdare in un nuovo club, difficilmente sarebbe fuori dall’Italia, visto che spesso ha ribadito la volontà di voler stare vicino alla famiglia. Al momento ci sono diversi scenari possibili per l’allenatore pugliese. Il ritorno all’Inter è un’opzione, in quanto ritroverebbe buona parte dei giocatori che ha lasciato due anni fa e ripartirebbe da un progetto che lo ha visto conquistare lo scudetto. Il Milan è un’altra soluzione plausibile, se pur attualmente Stefano Pioli abbia ripreso il timone della nave e voglia rimanere al comando. Non è da escludere la pista Roma, in caso di mancato accesso alla prossima Champions League da parte dei giallorossi. In quel caso potrebbe interrompersi il cammino di Mourinho nella Capitale.

Juventus e Inter fregate da Conte: chiede Barella e Bremer

Se nei mesi precedenti il ritorno di Antonio Conte alla Juventus era una possibilità concreta, adesso lo scenario sembra essersi ribaltato.

Massimiliano Allegri ha dato una sterzata netta alla stagione dei bianconeri e adesso è ben saldo al timone del club. Per questo nel futuro di Conte rimangono sullo sfondo anche possibili panchine all’estero, due su tutte Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Il club parigino difficilmente continuerà con Galtier dopo il fallimento in Champions League. L’Atletico potrebbe valutare di interrompere il matrimonio col ‘Cholo’ Simeone. In base a quanto ribadito prima, però, Conte difficilmente accetterebbe un’altra panchina all’estero in questo momento della sua carriera.

Di conseguenza la Serie A rimane lo scenario più concreto. Sicuramente, qualora la sua prossima squadra non fosse né l’Inter né la Juventus, Conte potrebbe puntare su Nicolò Barella e Gleison Bremer. Il primo lo ha allenato, facendolo sbocciare dopo il suo approdo a Milano dal Cagliari. Il secondo lo seguiva già nel periodo al Tottenham e potrebbe richiederlo alla sua prossima squadra. Si tratterebbe di un doppio colpo da circa 110 milioni di euro.