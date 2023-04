Calciomercato Juventus, scambio e cash per Joao Felix: pronto riscatto, sì imminente

Adesso i giochi sembrano fatti e c’è la possibilità di riscatto da parte del club: cambia tutto anche la contropartita.

Il Chelsea sembra deciso a fare sul serio per Joao Felix. Il talento dell’Atletico Madrid sta convincendo sempre di più e i blues non vogliono lasciarsi scappare questa opportunità ghiotta.

Per far sì che l’Atletico Madrid accetti questa proposta, il Chelsea potrebbe, addirittura, mettere in mezzo una contropartita tecnica d’eccellenza. Sarebbe un giocatore che per altro piace molto ai bianconeri e ad Allegri. Ipotesi confermata anche dalle indiscrezioni inglesi del quotidiano ‘Daily Mail’.

Joao Felix, c’è il riscatto: Il Chelsea usa Pulisic come contropartita

Si legge, infatti, che i blues potrebbero utilizzare come contropartita tecnica per definire il riscatto di Joao Felix un giocatore che piace tanto ai bianconeri. Si tratterebbe dell’esterno americano Christian Pulisic.

Il giocatore non è certamente più una prima scelta e il suo addio potrebbe permettere al giocatore americano di avere più spazio. Magari proprio all’Atletico Madrid potrebbe esserci questa ghiotta opportunità. Ancora presto per dirlo ma le volontà del Chelsea sono chiare, continuare, adesso, con Felix. Staremo a vedere se questa occasione sarà concreta e se il giocatore accetterà questa possibile soluzione. Certamente la squadra di Simeone avrebbe un rinforzo decisamente importante e da non sottovalutare. Staremo a vedere quello che succederà, non ci resta che attendere ancora qualche mese per capire. In caso di mancato accordo, la Juventus rimane alla finestra sempre interessata all’esterno americano e alla possibilità di averlo in bianconero ad un prezzo accessibile.