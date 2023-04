Calciomercato, esplode la bomba: “Koulibaly alla Juventus”

Calciomercato Juventus, adesso la bomba che potrebbe, clamorosamente, rivedere un top player in Serie A: i dettagli.

Come comunicato da un indiscrezione in arrivo da ‘Calciomercato.com’, nella prossima stagione, la Juventus potrebbe ritornare su un giocatore in particolare.

Si legge, che la squadra bianconera vuole rinforzare la difesa con un colpo importante. Un vecchio pallino che già in passato era diventato l’osservato speciale e che ha una discreta conoscenza del calcio italiano. La società bianconera, infatti, dopo il suo passaggio dal Napoli al Chelsea, potrebbe ritornare in auge per Koulibaly.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Koulibaly: osservato speciale per la prossima stagione

Koulibaly ha regalato grande gioie ai tifosi del Napoli con le sue giocate e le sue prestazioni da autentico top player. Adesso, il centrale difensivo, già dalla prossima stagione, potrebbe ritornare in Italia dopo la sua parentesi al Chelsea.

L’indiscrezione viene lanciata da ‘Calciomercato.com’ e vedrebbe, clamorosamente, la Juventus in pole per l’acquisto dell’ex Napoli. Ovviamente un indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta. Vedremo come verrà presa la notizia, anche, dai tifosi che sicuramente vorranno garanzie per la prossima stagione, un altro affidabile difensore da affiancare al già consolidato Bremer e anche all’ascesa di Gatti, ormai uno dei giocatori che sta dando ottime risposte in questa stagione. Certamente, la suggestione, entusiasma tutti, non ci resta che attendere ulteriori novità in merito ma sul giocatore non ci sono dubbi: sarebbe quell’upgrade necessario anche e soprattutto a livello internazionale.