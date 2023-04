Mollano Mourinho per prendere Zidane: anche la Juventus chiude il cerchio

Calciomercato Juventus, hanno deciso di mollare Mourinho per prendere Zidane. E ovviamente anche i bianconeri sono interessati

Partiamo da un fatto, che è reale. Anzi, le cose successe sono due: l’Al Nassr ha ufficialmente esonerato Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, e ha affidato la panchina a Delicic, tecnico croato che era già nelle giovanili del club. Insomma, un traghettatore.

Non ci sono dubbi che la scelta sia stata fatta a posta in questo modo per cercare un tecnico che vada anche a rendere felice Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. Un tecnico che possa prendere in mano le redini di una squadra che non ha nessuna difficoltà economica e che può ovviamente offrire dei contratti mostruosi. Nei giorni scorsi si è parlato di quello che potrebbe essere un clamoroso interesse nei confronti di Mourinho: offerta milionaria per il portoghese che ancora non sa quello che farà la prossima stagione nonostante un contratto di un altro anno con la Roma. Ma non è il solo nella lista degli arabi, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista James Benge. Sì, da quelle parti si pensa anche a Zidane.

Calciomercato Juventus, addio Zidane?

Il tecnico francese da quando ha lasciato il Real Madrid non ha più allenato, aspettando la chiamata giusta che fino al momento non è arrivata. Sognava la nazionale francese ma la federazione ha allungato il contratto di Deschamps. E allora Zidane rimane sul mercato, sapendo che la Juventus in caso di addio di Allegri sarebbe interessata.

Ma c’è Cristiano Ronaldo che starebbe facendo del pressing con il suo ex allenatore per accettare, nel caso, l’offerta dell’Al Nassr. Che ovviamente sotto il profilo prettamente economico sarebbe un assegno in bianco dove sarebbe lo stesso Zizou a scrivere la cifra più opportuna. Bisogna capire però se Zidane accetterà di andare ad allenare in un campionato di seconda o terza fascia per non dire quarta. Che sta sì crescendo, ma che è lontano anni luce da quelle che potrebbero essere le sue ambizioni. Ci stanno provando da quelle parti. Ma sarà sicuramente difficile. Nonostante l’assegno in bianco…