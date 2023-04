Juventus: “Aumentano i prezzi”, tifosi imbufaliti

Juventus, adesso arriva la conferma dall’indiscrezione. Potrebbero, infatti, aumentare tutti i prezzi dagli sponsor.

Da ‘Calcioefinanza’ di parla di una situazione che potrebbe già avverarsi dalla prossima stagione. Come sappiamo, le squadre più famose a livello europeo, cioè quelle dal blasone più importante, potrebbero vedersi aumentare, con i loro rispettivi sponsor, il prezzo delle magliette da gara.

Come, infatti, viene confermato dall’indiscrezione, sponsor come Adidas, Nike e Puma potrebbero aumentare il prezzo dei kit da gara venduti poi come merchandising ufficiale delle squadre beniamino dei tifosi. Un esempio pratico, infatti, viene fatto sul prezzo effettivo che ci sarà per le divise “Replica” di Adidas, il prezzo potrebbe aumentare infatti di ben 10 euro passando dai 90 di prima ai 100 della prossima stagione 23/24.

Aumento prezzo delle magliette da gara

Un altro, esempio, sono le magliette da gioco ‘Authentic’ che, sempre guardando lo sponsor bianconero, cioè Adidas, da aumenterebbero di ben 20 euro. Cioè, dalla prossima stagione, come confermato da ‘Calcioefinanza’ potrebbero costare 160 al posto dei 140 di prima. Insomma una situazione che potrebbe non fare felici i tanti tifosi che adesso dovranno spendere qualcosina in più per regalarsi la maglia del beniamino o della squadra del cuore.

L’aumento è visibile anche nei kit dei bambini ma non nei pantaloncini da gara; un esempio concreto, sempre riguardante Adidas, vedrà l’aumento di soli 5 euro per il kit bambino, da 70 si passerà a 75 mentre per i pantaloncini (45 euro), almeno per Adidas, non ci sarà nessuna variazione di prezzo.