Calciomercato, Vlahovic spacca la Juventus: i tifosi divisi sui social dopo l’ennesima prestazione deludente. Ecco quello che sta succedendo

Non sta disputando la sua migliore stagione. Anzi, sta attraversando quel periodo di appannamento che tutti gli attaccanti, prima o poi, nella propria carriera, attraversano. Ma il suo dura da un poco di tempo, forse troppo tempo. E allora la pazienza sta per finire.

Sì, avete capito che stiamo parlando di Vlahovic che, anche ieri sera in terra portoghese, ha dilapidato unpaiodi buone occasioni da rete che avrebbero potuto rendere la serata meno difficile per i cuori dei tifosi della Juventus. Ma niente. Nemmeno ieri il bomber serbo – classe 2000, ricordiamolo – è riuscito a buttarla dentro. E adesso gli interrogativi per il futuro diventano diversi, molti. C’è chi spinge per una cessione, c’è chi invece lo vorrebbe anche il prossimo anno dentro la Juve.

Vlahovic nel mirino, i tifosi divisi

Mettiamo le cose in chiaro: davanti ad un’offerta vicina ai 100milioni di euro la Juventus probabilmente lo cederà. Forse i bianconeri si potrebbero accontentare di un poco di meno soprattutto se le cose dovessero andare male in questo finale di stagione.

E c’è chi appoggerebbe senza dubbio questa decisione della Vecchia Signora, soprattutto quei tifosi che ieri si sono scatenati sui social e che hanno chiesto a gran voce una cessione alla fine dell’anno, stanchi di vedere un Vlahovic che forse è un poco distratto in questo momento. Invece c’è chi, Vlahovic, lo terrebbe volentieri, ricordando a tutti quello che ha fatto fino al momento e soprattutto ricordando l’età del giocatore che ha ancora ampi e ampi margini di miglioramento. Insomma, un Dusan che divide.