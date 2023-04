La verità di Report ‘brucia’ alla Rai: Juve scagionata e contestazione in diretta – VIDEO

Juventus, le indagini di Report non sono piaciute a tutti i dipendenti della Rai. Per Ranucci arriva la contestazione in diretta

Non ha pagato solamente la Juventus quando è scoppiato il caso Calciopoli. Ma, solamente la Juventus, allora, è stata retrocessa, con penalizzazione. Insomma, il colpo più duro lo ha ricevuto la società bianconera che adesso è di nuovo nell’occhio del ciclone.

Questi sono i fatti. E come sappiamo anche c’è stato un processo: sono passati tantissimi anni ma quella parola, Calciopoli, gira ancora soprattutto dopo la penalizzazione – tolta per il momento – che ha stravolto la classifica della Serie A. Lunedì scorso, inoltre, una nuova puntata di Report, il programma condotto da Ranucci su Rai 3, ha raccolto delle nuove testimonianze. Bene, quello che ha fatto vedere non è piaciuto a tutti, nemmeno ad alcuni colleghi Rai che hanno contestato in diretta l’operato del giornalista.

Juventus, il video

In particolare non è piaciuto a Maurizio Mannoni che, come potrete vedere nel video sotto, dopo aver lodato il programma del collega, ha sentenziato: “Basta che non vi occupiate più di presunte novità su Calciopoli. Non ce ne sono più. Sia la giustizia ordinaria che sportiva hanno stabilito quello che accadde all’epoca”.

Pronta la risposta di Ranucci: “Noi abbiamo dato il giusto peso e abbiamo raccolto delle testimonianze dei protagonisti di allora”, con quest’ultimo che ha cercato ovviamente di difendere il suo operato e quello della sua redazione. Sotto comunque c’è il video. E potrete vedere voi stessi lo scambio.