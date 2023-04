Inter-Juventus, decisione ufficiale su Vlahovic: la lista dei convocati

Inter-Juventus, c’è una decisione ufficiale riguardo l’attaccante serbo di Allegri: tutti i convocati del match decisivo.

Questa sera la posta in ballo è importante, la Juventus dovrà giocarsi la qualificazione in finale della competizione contro un Inter decisamente agguerrita e nel proprio stadio di casa: San Siro.

Ciò che desta attenzione è, chiaramente, la formazione. Allegri, infatti, come si può evincere dai convocati ufficiali non avrà a disposizione un prezzo pregiato del reparto offensivo: Dusan Vlahovic. Il serbo, come anticipato ieri in conferenza stampa dallo stesso Allegri, è fermo per un problema alla caviglia: una distorsione che non lo farà partecipare ad una delle gara più importanti della stagione.

Vlahovic out contro l’Inter: la lista dei convocati

Dusan non ci sarà contro l’Inter ma Allegri avrà a disposizione tutti gli altri attaccanti, a parte Kean, ancora fuori. Ieri il mister ha confermato la presenza dal primo minuto di Perin, ormai il portiere ufficiale della competizione. Da capire, però, su chi ricadrà l’importante compito di sostituire Vlahovic.

L’alta probabilità potrebbe essere la presenza di Milik dal primo minuto ma Allegri potrebbe sorprendere, anche, schierando il trittico offensivo con Chiesa dal primo minuto spostato proprio in attacco. Certamente bisognerà trovare l’assetto migliore per contrastare una squadra decisamente alla portata e con lo stesso obiettivo della vittoria com’è l’Inter di Simone Inzaghi. Una sfida tutt’altro che semplice che avrà il suo verdetto questa sera allo stadio San Siro di Milano.