Juventus-Lecce, il post gara di Allegri: “Avevamo dimenticato come si gioisce…”

Missione compiuta per la Juventus, che è riuscita a tornare alla vittoria in questo turno infrasettimanale piegando il Lecce allo Stadium.

Risultato finale 2-1. Tre punti che consentono ai bianconeri di rimanere in piena zona Champions League, aspettando i risultati delle altre rivali per questo importante piazzamento. In attesa di capire cosa accadrà riguardo le vicende extra campo, si dovrà fare di tutto per chiudere in campionato davanti alle altre.

La partita contro il Lecce non è stata semplice, i salentini hanno giocato a viso aperto. Il vantaggio bianconero è stato siglato da Paredes, poi Ceesay aveva rimesso la sfida sul binario dell’equilibrio. Prima del riposo però ci ha pensato Dusan Vlahovic a portare nuovamente in vantaggio la Juventus. Un gol importante per il serbo, chiamato ad essere sempre più decisivo in queste fasi finali della stagione.

Juventus

A fine gara ovviamente solito spazio ai commenti e ai microfoni di Dazn si è presentato come al solito Massimiliano Allegri. Che può dirsi senz’altro soddisfatto per la conquista dei tre punti, che consentono di preparare con maggiore tranquillità i prossimi appuntamenti.

Il primo pensiero va ovviamente a De Sciglio, che ha subito un grave infortunio: “Purtroppo è andata così, peccato perchè si era ripreso. Avrà modo di riprendersi e tornare a giocare”. Quindi l’analisi della gara: “CSpecie in questa fase della stagione devi essere più cinico, fare più gol. Noi di occasioni ne abbiamo avute tante ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Il Lecce è una squadra che ha tecnica, velocità, ci ha messo in difficoltà e abbiamo rischiato di pareggiare, bisognava fare il terzo gol. Dobbiamo migliorare in difesa, abbiamo concesso un po’ troppO” sono le parole del tecnico. “E’ un successo meritato, non sapevamo più come si gioisce per una vittoria…” scherza un po’ Allegri. Che pensa al futuro: “Dobbiamo recuperare energie e giocarci al meglio il prossimo scontro diretto. Dobbiamo fare 72-73 punti per entrare in Champions League e domenica sarà uno snodo importante per capire a che punto siamo”.