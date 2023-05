Del Piero nuovo Presidente della Juventus: l’hanno fatto sul serio

Del Piero nuovo presidente della Juventus: le voci di un ritorno in società diventano sempre più importanti. Ecco quello che potrebbe succedere

Serve gente bianconera dentro la Juventus. Serve gente che non solo conosce le cose dietro la scrivania, ma che conosce il campo, principalmente. Che sa rapportarsi con i giocatori, perché li capisce. Che sa benissimo quando è il momento di usare il bastone e quando è il momento di usare la carota.

Fino a poco tempo fa c’era Pavel Nedved, vicepresidente, uomo di campo voluto da Andrea Agnelli al suo fianco. Adesso non c’è nessuno con un’impronta così. Ma in queste settimane il nome di Alessandro Del Piero circola sempre con maggiore insistenza. Inizialmente è apparso subito dopo le dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione, e lui aveva risposto presente, poi si è anche fatto rivedere allo Stadium. Insomma, il corteggiamento forse c’è, e forse sarà ancora un poco più pressante nelle prossime settimane. Vedremo, ovviamente, e seguiremo. Ma quello che ha scritto Edoardo Mecca, su Twitter, uno che segue le vicende della Juventus, forse si può interpretare come un segnale.

Del Piero nuovo presidente della Juventus, Mecca ne è sicuro

“Secondo me Alessandro Del Piero sarà il nuovo Presidente della Juventus Football Club” ha scritto lo speaker. E i commenti ovviamente si sono sprecati: i tifosi bianconeri, senza messi termini, hanno scritto che i tempi sono maturi, che è il momento di fare questo passo.

Sono pochi, invece, quelli che la pensano in maniera diversa soprattutto adesso, in una situazione societaria di non facile gestione. C’è un poco di timore nell’affidarsi totalmente ad Alex che ovviamente non sarebbe da solo in questa nuova avventura che potrebbe intraprendere nella sua carriera bianconera. Noi crediamo che forse davvero il momento sia arrivato per i motivi che vi abbiamo spiegato all’inizio di questo articolo. Serve qualcuno che quelle dinamiche le conosce. Che sa come si fa. E Del Piero ne ha viste così tante dentro la Juve che non ha bisogno, forse, di nessun consiglio.