Due in un colpo solo: comincia la nuova era della Juventus

Ultimi impegni in questa stagione per una Juventus che vuole chiudere nel migliore dei modi centrando gli obiettivi prefissati ormai da tempo.

Conquistare un piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League è il traguardo minimo da raggiungere, anche se non sarà semplice. Sia per la concorrenza che è folta e agguerrita, sia perché continua ad esserci preoccupazione riguardo potenziali penalizzazioni che potrebbero riscrivere la graduatoria.

In ogni caso gli uomini di Allegri sono chiamati a dare il massimo, senza avere poi dei rimpianti. Domani c’è uno scontro diretto molto importante con l’Atalanta in serie A, poi si penserà all’Europa League e alla prima semifinale da affrontare contro l’ostico Siviglia. Squadra che proprio in quel torneo ha un dna vincente come pochi. Poi si potrà iniziare davvero a pensare al futuro, perché al di là dei nuovi volti in arrivo per la squadra anche a livello dirigenziale si preannunciano novità importanti.

Juventus, con Giuntoli in arrivo anche Stefanelli

Per prima cosa la Juventus ha la necessità di trovare un direttore sportivo, con Cherubini che potrebbe svolgere un altro ruolo all’interno della società. I bianconeri sembrano aver già trovato il loro obiettivo primario, ma non sarà facile raggiungerlo. Si tratta di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che si è appena laureato campione d’Italia.

Come ha spiegato Tuttosport, è lui la prima scelta per quel ruolo. Ha però il contratto con i partenopei in scadenza nel 2024 e dunque a breve dovrebbe esserci un incontro per De Laureentis per capire se c’è la possibilità di una partenza anticipata o meno dal Napoli. Il quotidiano spiega che non dovrebbe essere il solo arrivo in quel ruolo, visto che arriverebbe dal Cesena anche un altro direttore sportivo, Stefanelli. Che potrebbe poi essere dirottato alla Next Gen.