“Revoca di due scudetti”: mazzata storica per la Juventus

“Revoca di due scudetti”: per la Juventus potrebbe esserci una mazzata storica, simile a quella di Calciopoli. Ecco i possibili scenari

Ieri le motivazioni. Da oggi tutti a capire cosa potrebbe succedere alla Juventus da qui alla fine della stagione. Una tensione che ormai i tifosi bianconeri sono anche abituati a gestire, anche se il quadro com’è ovvio non è sicuramente dei migliori.

Di certo ci sta una cosa: la Juventus una penalizzazione, purtroppo, se la prenderà. E c’è già chi parla di un patteggiamento per cercare forse di limitare i danni visto l’andazzo che si profila. Insomma, problemi importanti che verranno affrontati da oggi dentro il club piemontese in una settimana cruciale per il futuro della squadra di Allegri che dopodomani dovrà affrontare il Siviglia nella semifinale di andata dell’Europa League. L’impegno più importante della stagione. Bene (o meno bene), andiamo a riportare adesso le parole dell’avvocato Roberto Afeltra che è stato intervistato da Radio Radio e ha detto la sua. Cercando di svelare il futuro.

“Revoca di due scudetti”, la sentenza di Afeltra

“Se viene applicato l’articolo 4, oltre alle penalizzazioni di cui si parla, alla Juventus vanno revocati due scudetti, quelli del 2018/2019 e del 2019/2020“. Il tutto, oltre a penalizzazioni da scontare nell’immediato, o forse nella prossima stagione”.

Questo è il commento dell’avvocato, che mette ansia e timore alla società e soprattutto ai tifosi che si ritroverebbero in una situazione vissuta in passata e che viene ancora pagata in questo momento. “E’ una sentenza che aprirà una nuova fase nella giustizia sportiva in merito alle responsabilità e se letta in un certo modo potrebbe essere l’anticamera della responsabilità oggettiva” ha detto ancora Afeltra. Che poi è entrato nel merito, anche, di una possibile esclusione dalle Coppe da parte della UEFA. Che comunque dovrebbe attendere tutti i gradi di giudizio prima di prendere una decisione definitiva.