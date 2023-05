Variabile impazzita Juve: “In campo con l’Under 19 fino a fine stagione”

Variabile impazzita Juve, il fatto che le coppe sono un’utopia lascia spazio a un pensiero che inizia a serpeggiare tra i tifosi

Il commento del direttore di TuttoSport, Guido Vaciago, lascia davvero pochissimo spazio a quelli che sono i commenti. In un editoriale sul suo giornale ha spiegato, senza girarci intorno e andando dritto al nocciolo della questione, che la Juventus il prossimo anno non giocherà le coppe europee.

Ormai l’indicazione è chiara e, forse, visto che non è nemmeno detto, solamente vincendo l’Europa League la squadra di Allegri potrà sperare di andare in Europa il prossimo anno. La penalizzazione che arriverà da qui al termine della stagione – si stanno accelerando anche i tempi – sarà quella che costringerà i bianconeri a rivolgersi di nuovo, quasi sicuramente, al Collegio di Garanzia del Coni. Ma questo potrebbe anche non portare a nulla. Insomma, purtroppo, il destino sembra segnato.

Variabile impazzita Juve, la richiesta del tifoso

E il malumore tra i tifosi inizia a serpeggiare in maniera importante. Un malumore generalizzato visto che è sempre e solo la Juventus quella che paga per alcune cose – in questo caso le plusvalenze – che è evidente, e che è sotto gli occhi di tutti, non toccano solo la Vecchia Signora. Vabbè, non ci addentriamo proprio in questi discorsi. Qui spieghiamo quello che è il pensiero di un tifoso della Juve, Roberto Pavanello, giornalista de La Stampa.

“Fossi alla guida del club, metterei l’Under 19 in campo fino alla fine del campionato. Per fortuna di tutti, non lo sono”. Beh, forse questo pensiero, visto quello che sta succedendo dentro la Vecchia Signora, è quello che unisce un poco tutti. Sarebbe una presa di posizione clamorosa in un momento così delicato della stagione. Ma tanto, senza qualificazione certa alle coppe non cambierebbe nulla. Forse.