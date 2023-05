Juventus-Siviglia, la protesta ‘civile’ dentro lo Stadium ma non sugli spalti

Alla fine Gatti è riuscito a salvare la Juventus, segnando il gol del pareggio nella prima sfida di semifinale di Europa League contro il Siviglia.

Una partita di grande sofferenza quella dei bianconeri, che sono andati sotto di una rete nel corso del primo tempo ma sono stati bravi a non disunirsi nei momenti di difficoltà. Negato un rigore su Rabiot, ma la Juve è andata avanti senza perdere la testa, trovando il gol del pareggio proprio nei secondi finali della sfida.

A segnarlo è stato ancora Federico Gatti, che ha spinto in rete un assist di Pogba segnando il gol dell’1-1. Giochi apertissimi dunque in vista del ritorno in programma tra sette giorni, ma non sarà semplice eliminare gli spagnoli che hanno confermato di essere una grande squadra. Splendida la cornice dello Stadium, con la tifoseria bianconera che ha potuto vedere una partita di alto spessore tecnico giocata sul prato dell’impianto torinese.

Juventus, la protesta civile dei tifosi

I tifosi bianconeri dunque possono essere decisamente soddisfatti per questo pareggio, che consentirà all’undici di Allegri di giocarsi la possibilità di conquistare la finale nel match di ritorno. Il boato finale arrivato al gol di Gatti è di quelli che si ricordano a lungo.

Tuttavia si deve registrare anche una protesta da parte della curva, dove una parte di supporters non sono entrati nel loro settore ma si sono radunati vicino alla zona dei bar, nella pancia dello Stadium, in segno di protesta contro le misure del club. Non facendo però mancare il loro incitamento con i consueti cori verso la squadra e i giocatori. Incitamento che del resto non è mai mancato, considerato che l’obiettivo primario resta quello di spingere la Juventus verso la vittoria.