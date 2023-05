Juventus-Barcellona-Real Madrid: accordo totale, ora è UFFICIALE

Juventus-Barcellona-Real Madrid, c’è già una certezza in vista della prossima stagione: ecco le date da cerchiare in rosso.

Non è stata una stagione facile per la Juventus. Dallo scorso agosto ad oggi per i bianconeri è un autentico calvario, soprattutto a causa delle ormai note vicende giudiziarie. Che con ogni probabilità continueranno a tormentare la Signora anche nei prossimi mesi.

Occhio, però, al possibile colpo di coda: gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, possono ancora “colorare” quest’annata particolare vincendo l’Europa League. Ieri è andata in scena la semifinale d’andata con il Siviglia, terminata con il risultato di 1-1. La Juventus ha pagato l’atteggiamento sin troppo passivo del primo tempo, che ha non ha fatto altro che dare coraggio agli andalusi, costantemente con il pallino del gioco in mano. La squadra di Mendilibar ha trovato il gol del vantaggio nel primo tempo e poi si è un po’ limitata a gestire. A togliere le castagne dal fuoco ai bianconeri c’ha pensato ancora Federico Gatti, al suo secondo gol in Europa League dopo quello con lo Sporting nei quarti. Una rete arrivata in pieno recupero, quando l’arbitro aveva già il fischietto in bocca.

Juventus-Barcellona-Real Madrid, i bianconeri ritornano negli Stati Uniti

C’è ad ogni modo ancora un ritorno da giocare, in programma già la prossima settimana. La Juventus sarà in ogni caso impegnata fino ai primi di giugno, dovendo ancora disputare quattro partite di campionato.

USA, We’re coming back! 🇺🇸 Il calendario della nostra estate americana 🗓️ — JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023

Poi potrà andare finalmente in vacanza, mentre la dirigenza continuerà a pianificare la stagione che verrà. Intanto abbiamo già una certezza, quella che riguarda il ritiro precampionato. La Signora infatti tornerà negli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour 2023, che vedrà protagoniste come lo scorso anno anche Barcellona e Real Madrid. “22, 27 luglio, 2 agosto. Segnatevi queste date. Sono quelle in cui si svolgeranno le partite del Soccer Champions Tour 2023, in occasione del quale la Juve tornerà negli Stati Uniti. Ancora Los Angeles, come nel 2022, e poi San Francisco e Orlando, per un tour che vedrà la Juve (dal 21 luglio al 3 agosto) impegnata in California e Florida”, questo il comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito della Juventus. Negli States i bianconeri giocheranno tre amichevoli: Barcellona (22 luglio), Milan (27) e Real Madrid (2 agosto).