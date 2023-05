Calciomercato Juventus, affare da 45 milioni di euro: ha già fatto le valigie

Calciomercato Juventus, adesso si fa sotto anche la big internazionale: operazione dal costo effettivo di 45 milioni di euro.

Il giocatore, adesso, potrebbe concedersi un ‘ritorno’ in patria. Dopo diverse stagioni con il top team europeo, adesso, potrebbe esserci già il cambio nella prossima stagione.

Il giocatore molto apprezzato da Allegri, adesso, avrebbe trovato una nuova destinazione e l’operazione potrebbe essere chiusa, come confermato dall’indiscrezione, sul costo effettivo di 45 milioni di euro. Il club acquirente, il PSG, non sembra avere troppi problemi ad accontentare le richieste del presidente. Staremo a vedere cosa succederà.

Operazione da 45 milioni: Mendy verso il Psg

Il giocatore del Real Madrid, da tempo seguito anche dalla Juventus, adesso potrebbe scegliere proprio il PSG come sua prossima casa. Il club parigino cerca un profilo dalle sue caratteristiche e il Real, come si legge, aprirebbe alla possibilità della cessione. Non ci sarebbero dunque dubbi su questa operazione che presto potrebbe essere chiusa. Già in estate.

Un costo effettivo di 45 milioni per uno dei laterali più apprezzati d’Europa. Ruolo che la Juventus vuole rinforzare in vista della prossima stagione. C’è da tener presente che un giocatore come Grimaldo potrebbe lasciare a parametro zero e quella, sì, che sarebbe una sorta di grande acquisizione, viste le qualità del giocatore ma tutto verrà deciso in estate. Così come nell’operazione Mendy che, dopo diverse stagioni in blancos, potrebbe ritornare in Francia e giocare per il top club della sua nazione.