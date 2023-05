“Deve essere penalizzata”: Materazzi spara a zero sulla Juventus

“Deve essere penalizzata”: l’ex Inter Materazzi ha deciso di sparare a zero sulla Juventus. E questa non è una novità. Ecco le sue parole

Nemmeno nel giorno della gioia per la conquista della finale della Champions League gli interisti riescono a godersi il momento. No, il pensiero del popolo nerazzurro è sempre e solo rivolto verso la Juventus.

Anche Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, che tutti noi ricordiamo con piacere il 5 maggio del 2002, quando sappiamo tutti quello che è successo, ha parlato della società bianconera. E lo ha fatto ai microfoni di InterTv.

“Deve essere penalizzata”, le parole di Materazzi

“Quattro partite fa nessuno pensava che l’Inter potesse qualificarsi in Champions League, adesso nessuno pensa che il Milan possa farlo… A meno che non si penalizzi chi deve essere penalizzato”. Il riferimento chiaro è alla Juventus, l’unica società nella storia ad aver ricevuto una penalizzazione durante la stagione.

Lunedì prossimo la procura federale della FIGC si riunirà di nuovo e darà una sentenza che forse sarà definitiva, o forse no, visto che i bianconeri potrebbero anche ricorrere di nuovo al Collegio di Garanzia del Coni. Ma la squadra di Allegri sta facendo di tutto per rendere la vita difficile ai giudici, che saranno calcolatrici alla mano per capire quanti punti servono di penalizzazione per cacciare la Vecchia Signora dalle Coppe. I 9 non bastano, è evidente. E forse nemmeno i quindici che sono stati tolti una volta e poi ridati. Chissà quale sarà il verdetto finale.