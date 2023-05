Calciomercato Juventus, firma Rabiot: c’è già l’accordo

C’è già l’accordo per Adrien Rabiot: firma e addio definitivo alla Juventus a fine stagione

Dopo la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus e la successiva sconfitta per 4-1 contro l’Empoli, arrivata a poche ore dalla sentenza, le possibilità di conquistare un posto Champions si riducono quasi a zero.

La società sarà costretta a una vera e propria rivoluzione, a partire dalla sessione estiva di calciomercato ormai alle porte dove molti big saluteranno il club a parametro zero e ci si attende che vengano rimpiazzati in maniera strategica dalla dirigenza. Il probabile arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo potrebbe accelerare questo processo di rifondazione del club. Tra i big che, quasi certamente, lasceranno la Juventus a giugno ci sono Cuadrado, Alex Sandro, Di Maria e Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi in ottica calciomercato. Sono tante le squadre che hanno bussato alla sua porta ma tutto lascia pensare che il suo futuro sarà in Premier League. In questi mesi si sono fatte avanti Arsenal, Chelsea e Manchester United ma negli ultimi tempi i ‘Red Devils’ hanno preso vantaggio sulle concorrenti.

Juventus, c’è l’accordo col Manchester United: Rabiot ha deciso

Il Manchester United da diverso tempo è sulle tracce di Adrien Rabiot, così come di Dusan Vlahovic, altro big che potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione.

Ormai da tempo è nell’aria la possibilità che Rabiot si trasferisca in Premier League. La società bianconera ha incontrato più volte la mamma-agente del calciatore, Veronique, per cercare di trattare il suo rinnovo ma c’è sempre stata distanza tra le parti in merito alla richiesta di ingaggio e le reali possibilità economiche della Juventus. Non si è arrivati a un punto d’incontro e per Rabiot sembra arrivato il momento di lasciare Torino per intraprendere una nuova avventura. Negli scorsi giorni abbiamo confermato il forte interesse dei ‘Red Devils’ per l’ex Psg ma adesso arriva la conferma totale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo di calciomercato ‘todofichajes.com’, il Manchester United avrebbe già chiuso l’accordo per Rabiot. La Juventus sa già la decisione del giocatore che deciderà di ufficializzarla a fine campionato.