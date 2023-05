Squalifica UEFA, la Juventus fa saltare il banco: pronto il ricorso

La Juventus deve dare il massimo per cercare di chiudere questa stagione nel miglior modo possibile. Due le gare al termine.

Milan e Udinese sono i prossimi due ostacoli di una squadra che dal punto di vista psicologico non vive certo un buon momento. La penalizzazione di 10 punti ha fatto scivolare indietro Chiesa e soci in classifica, facendo sfumare di fatto la qualificazione alla prossima Champions League.

Senza la partecipazione a questo torneo verranno meno anche degli incassi non da poco, che avrebbero contribuito alla ricostruzione della rosa nel corso della prossima estate. La Juventus dovrà rinnovare il suo organico con volti nuovi, considerando anche i tanti elementi che sono sul piede di partenza. Allegri e i suoi ragazzi dunque proveranno a conquistare sei punti e poi tirare le somme quando tutto sarà finito.

Juventus fuori dall’Europa? Pronto il ricorso al Tas

La classifica dunque non è delle migliori per la formazione di Allegri, conquistare un piazzamento europeo sarebbe comunque importante per far sì che nella prossima stagione la squadra possa calcare il palcoscenico internazionale ma anche avere degli introiti non indifferenti.

🗣️”Mi risulta che se dovesse qualificarsi alle coppe europee e venisse squalificata dalla #Uefa la #Juventus va al TAS.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 26, 2023

Tuttavia sul futuro della Juventus ci sono ancora delle nubi minacciose, altre inchieste riguardano i bianconeri e non sono da escludere nuove sanzioni. L’undici torinese sarà fuori dall’Europa in ogni caso? “Mi risulta che se dovesse qualificarsi alle coppe europee e venisse squalificata dalla Uefa la #Juventus va al TAS” ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus”. Altre settimane bollenti dunque attendono i tifosi bianconeri e non sarà certo solo per l’estate in arrivo.