“Patteggiamento ovunque”: la Juventus non ha più scampo

Arriva la sentenza da parte del giornalista sulla questione legata alle sanzioni della Juventus e non solo

La Juventus chiude l’ultima gara casalinga della stagione nel peggiore dei modi, con una sconfitta per 1-0 contro il Milan che garantisce ai rossoneri la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

La stagione della Juventus è finita a Siviglia, come ha anche sottolineato Allegri nel post-partita. Ad Empoli i bianconeri non sono scesi, di fatto, in campo e ieri contro il Milan si è vista una squadra sgonfia, sfiduciata e poco vogliosa di portare a casa il risultato. Potrebbe essere stata l’ultima gara in bianconero all’Allianz Stadium per molti big come Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Tutti e tre sono in scadenza e sembrano destinati a lasciare Torino a fine stagione. Allegri al termine della gara ha sottolineato la stagione anomala che la squadra ha dovuto vivere e ha rivendicato il lavoro fatto sul campo, specificando che la squadra in campo ha ottenuto 69 punti. Prima della gara, invece, aveva parlato il Chief Football Officer, Francesco Calvo che si era soffermato sul futuro di Allegri e sulla questione patteggiamento in seguito alla sentenza della nuova penalizzazione. In merito alle dichiarazioni di Calvo è arrivata la risposta del giornalista.

Juventus, Chirico sulle parole di Calvo: “Patteggiamento su ogni cosa”

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul canale YouTube di ‘Il Bianconero’, soffermandosi sulla questione giudiziaria della Juventus, partendo dalle parole del Chief Football Officer, Francesco Calvo.

Di seguito le parole di Chirico: “Già abbiamo un allenatore che a livello di idee è nel mesozoico, ma anche la squadra è risultata mediocre, non prendono mai la porta. Le parole di Francesco Calvo ci fanno intendere che ci sarà patteggiamento su ogni cosa. Con questa Giustizia sportiva puoi prendere il miglior pool di avvocati, ma non c’è niente da fare. Questa volta si sono attaccati al concetto di slealtà. Di fronte a una Giustizia sportiva così tiranna, avrei preferito che la Juventus mettesse uscisse fuori gli attributi. Evidentemente non è conveniente e sanno che ci perderebbero ancora di più. Calvo ha ribadito ancora di più il concetto su Massimiliano Allegri, rinforzando la sua figura. Anche a me non piace, ma resterà sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione“.