Il ‘nuovo Modric‘ conferma tutto: “Vicino alla Juventus”

Il ‘nuovo Modric’ conferma tutto: il gioiello della Serie A svela un retroscena di mercato clamoroso sulla Juventus

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e la Juventus sta cercando di farsi trovare pronta, per tornare ad essere competitiva già dalla prossima stagione.

Il primo passo è quello che decreterà la scelta sul nuovo direttore sportivo. Cristiano Giuntoli rimane in prima fila e solo dopo la nomina del ds potrà iniziare la vera e propria strategia operativa in chiave mercato. Incerto anche il futuro di Massimiliano Allegri che, a detta sua, è sicuro di rimanere alla guida dei bianconeri. La società, però, non esclude la possibilità di ripartire con un nuovo progetto tecnico e sta sondando il terreno per diversi allenatori tra cui Raffaele Palladino, Igor Tudor, Sergio Conceicao. Intanto arriva un retroscena molto interessante in merito a quello che poteva essere un grande colpo della Juventus e che riguarda uno dei talenti più interessanti della nostra Serie A.

Juventus, Samardzic confessa: “Sono stato vicino alla Juventus”

Si tratta di Lazar Samardzic, classe 2002 dell’Udinese e della nazionale serba. Arrivato nel 2021 dal Lipsia, si è fatto apprezzare per le sue grandi qualità tecniche, oltre che per i suoi colpi sublimi.

Di recente Lazar Samardzic ha parlato ai microfoni di ‘The Italian Football Podcast’, raccontando anche un retroscena di mercato che riguarda proprio la Juventus. Di seguito le parole del gioiello dell’Udinese: “In passato sono stato vicino a vestire la maglia della Juventus. Anche il Barcellona si era interessato a me. La trattativa, però, non è mai entrata nel vivo. Questi club hanno solo mostrato interesse nei miei confronti, senza farsi avanti concretamente”. Samardzic oggi la maglia bianconera la veste, ma quella dell’Udinese con cui quest’anno ha collezionato 5 gol e 4 assist in 36 presenze. Ad oggi è uno dei talenti più cristallini della Serie A e con un potenziale ancora inespresso. Il serbo è legato all’Udinese fino a giugno 2026 ma il club friulano è consapevole che sarà difficile trattenerlo a lungo, visto il suo enorme talento. Samardzic ha svelato anche il suo sogno e ha fatto un bilancio della sua annata: “Mi sono divertito davvero tanto nel corso di questa annata con la maglia bianconera. Sicuramente ho avuto molto più spazio rispetto alla passata stagione. Match contro la Juventus? Possiamo batterli, ma sarà davvero un bel match. Il mio sogno è quello di giocare la Champions League“.