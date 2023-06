Juventus, UFFICIALE: 80 milioni di euro

Juventus, arriva una buona notizia per il club bianconero dopo il patteggiamento e l’accordo raggiunto martedì scorso con la Figc.

Martedì scorso si è chiuso uno dei capitoli più bui della storia bianconera. La Juventus ha messo un punto ad una vicenda, quella dei processi sportivi, che stava diventando sempre più angosciante. E che avrebbe potuto rendere ancora più grave una situazione già complicata dalla sentenza sul caso plusvalenze e i 10 punti di penalizzazione in classifica.

Il Tribunale federale ha accettato il patteggiamento chiesto dalla società di via Druento per quanto riguarda il cosiddetto filone della “manovra stipendi”. Non ci sarà dunque alcuna udienza il prossimo 15 giugno: la Signora ha rinunciato a presentare ricorso ed allo stesso tempo se l’è cavata con un’ammenda di 718mila euro. Tutto è bene quel che finisce bene? In realtà le insidie, per il club bianconero, non sono finite qui. Presto potrebbe intervenire la Uefa, che sta indagando parallelamente alla Procura della Figc, ed escludere la Juventus dalle prossime competizioni europee. Un anno di stop (?) con la squadra di Massimiliano Allegri che non potrà partecipare ad una tra Europa o Conference League (lo sapremo dopo l’esito delle partite dell’ultima giornata di Serie A, in programma in questo fine settimana).

Juventus, il titolo sta volando in Borsa: recuperati 80 milioni

Il massimo organo calcistico europeo sta infatti portando avanti un’indagine che riguarda le potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fair play finanziario. Ma anche per l’eventuale mancato rispetto del cosiddetto settlement agreement firmato l’estate scorsa.

Intanto per la Juventus arriva una buona notizia. Come riporta Calcio e Finanza, dopo il patteggiamento con la Figc il club sta volando in borsa. Il titolo ha guadagnato l’11% in una settimana. Recuperati così 80 milioni di euro di capitalizzazione.