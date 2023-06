Dal Bayern Monaco alla Juventus: l’annuncio prima del match

Siamo ormai arrivati alla fase conclusiva del campionato di serie A e per la Juventus anche di questa stagione calcistica.

Il bilancio per la formazione di Allegri non può certo essere positivo. I bianconeri infatti non sono riusciti a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, l’obiettivo minimo stagionale, e non sono riusciti ad arrivare in fondo a nessun trofeo.

Va sottolineato che la stagione della Juventus non è stata certo tra le più normali. Le vicende extra campo hanno condizionato il rendimento di Chiesa e compagni. E lo ha fatto anche la pesante penalizzazione subita. Ad ogni modo a stagione conclusa si tornerà a parlare prepotentemente di mercato.

Juventus, Salihamidzic in lizza come potenziale ds se salta Giuntoli

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juve dovrà diminuire le sue spese, si punterà sempre di più sulla linea verde. I bianconeri hanno tanti giovani dal sicuro avvenire già in rosa, altri invece dovranno essere pescati in tutta Europa. Con alcuni rumors che lo confermano.

Sondaggio #Juventus per Elye #Wahi e Khepren #Thuram, sul primo ci sono anche #Milan e diversi club della Premier.

Sul secondo la concorrenza è ancora più agguerrita.

In attesa del DS, occhio anche a #Salihmadzic nel caso Adl faccia i capricci. — MomoSaid (@MomoSaidMomo) June 4, 2023

Come ha infatti rivelato l’inseder Momosaid su Twitter, la Juventus sarebbe in lizza per due giovani calciatori già di ottimo livello e con davanti una carriera importante. Stiamo parlando di Elye Wahi e Khepren Thuram. Il primo è un attaccante classe 2003 che gioca con il Montpellier, il secondo è un figlio d’arte. Centrocampista di grande fisico, è figlio di Lilian ed è nato a Reggio Emilia. Oggi milita con la maglia del Nizza e sono tante le squadre che sono interessate a lui. Se la Juventus vorrà puntare su questi giovani francesi dovrà andare subito all’assalto. Non solo, perchè come ds potrebbe farsi largo la strada Salihamidzic qualora De Laurentiis non liberasse Giuntoli.