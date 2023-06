Calciomercato Juventus, Conte il dopo Allegri: doppio messaggio ‘ufficiale’

Il tempo di effettuare i primi bilanci è già arrivato per la Juventus. Finito il campionato, è tempo di pensare alla prossima stagione.

Il bilancio di quella che è andata ieri in archivio non può ovviamente essere soddisfacente per i supporters della Vecchia Signora. La squadra di Allegri, complice anche la penalizzazione di 10 punti subita, non è riuscita a centrare l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo mancato che ovviamente influirà e non poco sulle mosse che la Juventus dovrà effettuare nel corso delle prossime settimane per rinnovare la squadra. I bianconeri punteranno forte sulla linea verde, del resto la promozione di alcuni giocatori dalla Next Gen ha dato buoni frutti. Per essere però molto competitivi c’è però anche la necessità di fare degli investimenti mirati, portando a Torino dei calciatori in grado di aprire un nuovo ciclo vincente all’ombra della Mole. E sono già tanti i rumors che stanno circolando.

Juventus, niente Conte: non prenderà il posto di Allegri

La decisione più importante però il club dovrà prenderla relativamente all’allenatore che dovrà guidare la Juve in futuro. Le quotazioni di mister Allegri sono in netto calo, sembra essere più che possibile un cambio al timone. Antonio Conte è stato uno dei primi nomi indicati come suo possibile successore, ma a quanto pare questo rumor è destinato a rimanere tale.

🗣️”Un’esplorativa diretta #Conte é riuscito a farla con la #Juventus di recente. Conte ha preso atto che non é il momento per lui. C’é una presa di coscienza sua e anche della Juve che non é il momento” ⚪️⚫️ [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) June 5, 2023

Come ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus” “Un’esplorativa diretta Conte é riuscito a farla con la Juventus di recente. E ha preso atto che non é il momento per lui. C’é una presa di coscienza sua e anche della Juve che non é il momento”. Per il tecnico leccese ci sarà comunque un ritorno in serie A?