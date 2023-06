Tudor al posto di Allegri: ascesa e nuovo indizio, cifre ufficiali

By

Adesso l’indizio è diventato una cifra ufficiale. Ecco perché, Tudor, è il prescelto: tutti i dettagli della possibile operazione.

Tudor come erede di Allegri, ormai, sembra una cosa concreta. Il nuovo allenatore potrebbe essere lui, almeno stando alle cifre ufficiali.

Stando, infatti, alle quote ufficiali di ‘Goldbet’, il tecnico ormai ex Marsigilia, sarebbe il prescelto per essere il nuovo tecnico della Juventus.

Tudor quota più bassa di tutti gli altri: È il prescelto

Dopo la permanenza di Allegiri, che va ancora per la maggiore, con una quota 2.00. Tudor gli è subito dopo a 2.75. Insomma se dovesse cambiare qualcosa nei piani alti bianconeri, il possibile sostituto di Massimiliano Allegri sarebbe, proprio, il tecnico in questione. Lui conosce bene l’ambiente ed è, come costi, decisamente un operazione sostenibile.

Di conseguenza, come scrivono su ‘Goldbet’, tutte le quote del possibile nuovo allenatore della Juventus nella stagione 2023/2024:

ALLEGRI M.

2.00

TUDOR I.

2.75

ITALIANO V.

6.00

CONTE A.

9.00

GASPERINI G.

12.00

THIAGO MOTTA

16.00