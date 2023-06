Juventus, Chiesa getta ombre inquietanti sul suo futuro: “Poi vediamo”

La Juventus ha chiuso la stagione solamente al settimo posto, garantendosi dunque per la prossima stagione solo l’accesso alla Conference League.

Non era certo il traguardo che i tifosi si auguravano di agguantare all’inizio della stagione. Purtroppo la penalizzazione è stata decisiva per far sì che i bianconeri scivolassero indietro in graduatoria. Adesso a bocce ferme è il momento di iniziare a programmare decisamente la prossima stagione.

Non potrebbe essere altrimenti, c’è tanta voglia di voltare pagina dopo una stagione decisamente tribolata. La società dovrà prendere delle decisioni importanti legate al calciomercato. Perché ci sono alcuni giocatori che proprio contro l’Udinese hanno disputato la loro ultima partita, visto che sono in scadenza di contratto. Basti pensare a Rabiot o Di Maria. Ma non è da escludere che possano esserci delle cessioni dolorose. Senza la vetrina della Champions potrebbe esserci per alcuni la voglia di tentare delle nuove avventure.

Juventus, le parole di Chiesa sul suo futuro

E le parole di Federico Chiesa non lasciano del tutto tranquilli i tifosi bianconeri. Il figlio d’arte ieri è stato decisivo con il suo gol, finalmente sta ritrovando lo smalto migliore dopo una stagione nella quale non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale a causa degli infortuni.

L’attaccante esterno alla fine del match contro l’Udinese, parlando del suo futuro, ha detto ai microfoni di Sky: “Senza penalizzazione stasera ci saremmo giocato altro. Bilancio? Stagione molto difficile per me, rientravo da un brutto infortunio e ci ho messo tanto, dieci mesi, è ovvio che non è stato semplice. Futuro?Penso ad andare in Nazionale. Penso a quella poi a tornare qua e a far bene”. Tuttavia i tifosi sui social hanno commentato molto quanto detto, non escludendo che di fronte ad una offerta molto importante l’attaccante potrebbe finire sulla lista dei partenti. Molto dipenderà anche da quelle che saranno le scelte della società riguardo il tecnico. Con Allegri Chiesa non ha mai trovato una collocazione fissa tra i titolari, venendo utilizzato in più posizioni.