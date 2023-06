Calciomercato Juventus, erede Allegri a sorpresa: si paga la clausola

Calciomercato Juventus, l’erede di Allegri sarebbe pronto ad arrivare tramite una clausola rescissoria: i dettagli dell’operazione.

La dirigenza bianconera guarda al futuro e, in un certo senso, il nuovo profilo potrebbe essere un tecnico con grande esperienza europea, attualmente, da rendere libero soltanto sotto pagamento di una clausola rescissoria.

La Juventus guarda al futuro e si pensa già all’erede di Max Allegri. Ci sono diversi profili e, in un certo senso, quello di Tudor, per ora, rimane quello più gettonato ma…fanno sapere dal quotidiano ‘Tuttosport’ che un altro (inaspettato) potrebbe avere anche grandi possibilità.

L’erede ha già un nome: Conceicao per il dopo Allegri

Anche il tecnico del Porto ed ex storico del calcio italiano, come calciatore, Conceicao sarebbe in lizza per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Proprio il tecnico piace per il carisma ma soprattutto per la grande esperienza internazionale con cui sta già dimostrando grande dimestichezza con il suo Porto.

L’allenatore sarebbe bloccato però da una clausola rescissoria di 10 milioni che, in caso di pagamento, la Juventus potrebbe, dunque, metterlo sotto contratto. Da capire la fattibilità dell’operazione ma, certamente, il nome di Conceicao potrebbe essere un profilo tutt’altro che lontano dall’ipotesi bianconera. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.